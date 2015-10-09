Двукратный победитель ЛЧ решил уйти из ПСЖ и выбрал новый клуб

Вингер сборной Франции Брэдли Барколя может покинуть "Пари Сен-Жермен" в летнее трансферное окно и продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Барколя выбрал новый клуб

По информации Le10Sport, главным претендентом на 23-летнего футболиста является "Ливерпуль". Мерсисайдский клуб давно следит за развитием игрока и по-прежнему заинтересован в его подписании.

Несмотря на недавнее приобретение Виктора Муньоса, руководство "красных" намерено дополнительно укрепить атакующую линию. Барколя входит в число основных трансферных целей клуба, а сам футболист не скрывает интереса к возможному переезду на "Энфилд". Француза привлекает проект команды и перспектива выступать в АПЛ под руководством Андони Ираолы.

Почему Барколя решил уйти из ПСЖ

Как пишет TEAMtalk, Барколя уже проинформировал руководство парижан о готовности рассмотреть уход из клуба. Главной причиной такого решения называют снижение его роли в команде.

После прихода Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ, а также яркой игры обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле конкуренция в линии атаки заметно возросла. В результате Барколя стал реже появляться в стартовом составе в наиболее важных матчах сезона.

Особенно болезненно футболист воспринял победный для ПСЖ розыгрыш Лиги чемпионов. Француз остался в запасе как в полуфинале, так и в финале турнира, что укрепило его мнение о недостатке доверия со стороны тренерского штаба. Именно после этого Барколя начал серьезно задумываться о смене клуба.

В настоящее время футболист выступает за сборную Франции на чемпионате мира-2026.

В прошлом сезоне Барколя сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и оформил семь ассистов. Его контракт парижским клубом — до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Барколя выступает за парижан с 2023-го. В составе ПСЖ он выиграл 12 трофеев, в том числе трижды стал чемпионом Франции и два раза выиграл Лигу чемпионов.

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