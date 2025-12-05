Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче против Узбекистана, сообщают Vesti.kz. Он стал первым для футболиста на чемпионате мира-2026.

Встреча квартета K проходит на стадионе "НРГ Стэдиум" в Хьюстоне (штат Техас, США).

Португалия выигрывает после первого тайма со счетом 3:0.

Роналду вывел свою команду вперед на шестой минуте. Получив пас от Жоау Канселу, он четно пробил в нижний угол ворот.

На 17-й минуте увеличил отрыв Португалии Нуну Мендеш, который великолепно исполнил штрафной.

А на 39-й минуте Роналду оформил дубль после голевого ассиста от Бруно Фернандеша.

Напомним, что Роналду провалил старт чемпионата мира-2026 - в матче первого тура против Конго, который завершился ничьей 1:1, отыграл все 90 минут, однако не забил ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи. Тогда как другие звездные футболисты в своих матчах были результативны. Так, Лионель Месси в первом матче оформил хет-трик, а Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд сделали по дублю.

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