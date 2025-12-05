Сборная Южной Африки вышла в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В заключительном матче группового этапа команда ЮАР обыграла сборную Южной Кореи и обеспечила себе второе место в группе A.

Матч прошел в Гуадалупе (Мексика) и завершился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал южноафриканский нападающий Тапело Масеко, отличившийся на 63-й минуте.

Победителем квартета стала Мексика, победившая в последнем матче группы Чехию. ЮАР вслед за ней впервые в своей истории пробилась в стадию плей-офф мирового первенства.

Ранее команда четыре раза участвовала в финальной стадии чемпионатов мира (1998, 2002, 2010 и 2026), однако ни разу не преодолевала групповой этап. Изначально она не считалась фаворитом группы А.

На ЧМ-2026 сборная ЮАР набрала на групповом этапе четыре очка. Ранее она проиграла Мексике (0:2) и сыграла вничью с Чехией (1:1).

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