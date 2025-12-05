Сборная Мексики одержала победу над Чехией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последняя встреча группы А прошла на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика) и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Первый тайм прошел без голов, а во втором мексиканцы забили два гола за шесть минут и добили соперника в дополнительное время. Сначала на 55-й отличился Матео Чавес, затем на 61-й - Хулиан Киньонес. Точку поставил Альваро Фигальдо на 94-й минуте.

Таким образом, в трех матчах группового этапа Мексика набрала максимальное количество очков - девять. Она вышла в плей-офф досрочно с первого места.

Чехия же, которая после двух туров шла на втором месте, из-за поражения не смогла удержаться на этой строчке. Ознакомиться подробнее со статистикой и положением команд можно тут.

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