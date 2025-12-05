Криштиану Роналду отреагировал на критику за игру на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал критику в адрес команды после неудачного старта на ЧМ-2026 и высказался о своём историческом достижении, установленном в матче с Узбекистаном, сообщают Vesti.kz со ссылкой на FIFA.

В первом туре португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1). Во втором он разгромили Узбекистан (5:0).

"Это была непростая неделя. Критика была очень серьёзной, особенно в мой адрес, — признался Роналду. — Но после 23–24 лет в футболе я знаю, как с этим справляться. Самое важное — это команда, единство и поддержка семьи, потому что именно это мы можем контролировать. Всё остальное от нас не зависит. Мы знаем, что когда играем плохо, нас всегда критикуют, особенно меня. Но, как я уже сказал, я к этому привык", - заявил Роналду.

Кроме того, он стал первым футболистом в истории, которому удалось забить на шести разных чемпионатах мира — в 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годах.

"Забивать на чемпионате мира всегда особенное чувство, — отметил Роналду. — Мы хотели ответить на то, что произошло в предыдущем матче, и очень рады этому результату. Личные рекорды — это приятно, но главная цель всегда заключается в том, чтобы помочь сборной добиться своих целей", - добавил он.

В заключительном туре Португалия сыграет с Колумбией. Игра пройдет в ночь на 28 июня.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!