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ЧМ-2026
Сегодня 12:54
 

Винисиус забил необычный гол как обещал Анчелотти: что наставник приготовил за это?

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Винисиус забил необычный гол как обещал Анчелотти: что наставник приготовил за это? ©x.com/realmadrid

Лидер сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился впечатлениями после победы над Шотландией (3:0) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, передают Vesti.kz

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Лидер сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился впечатлениями после победы над Шотландией (3:0) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, передают Vesti.kz

В этой встрече форвард "Реала" оформил дубль и помог "селесао" занять первое место в группе и выйти в плей-офф. Винисиус подчеркнул, что для него важнее командный результат, чем личная статистика, но отметил, что рад забитым мячам: 

"Меня не волнуют мои личные цифры, главное – сделать всё возможное для команды. Но я доволен голами.

Один из них я забил головой – обещал это Карло Анчелотти. Он сказал, что это почти невозможно, и пообещал мне за это подарок. Посмотрим, что будет", – цитируют Винисиуса ESPN.

На групповом этапе бразилец совершил пять результативных действий. Он забил четыре гола и отдал один ассист.

Отметим, что чемпионат мира проходит сразу в трёх странах – США, Канаде и Мексике.

Турнир стартовал 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля. Действующим чемпионом остаётся сборная Аргентины.

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Чемпионат мира 2026   •   Канада, Торонто   •   Групповой этап, мужчины
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