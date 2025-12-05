Скандал на миллионы: руководство бразильского футбола оказалось под подозрением на ЧМ-2026

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Самир Хауд оказался в центре громкого скандала. По информации Portal LeoDias, функционера подозревают в использовании средств федерации для оплаты дорогостоящих поездок женщин из своего окружения, сообщают Vesti.kz.

Сообщается, что во время чемпионата мира в США Хауд организовал пребывание фитнес-предпринимателя Камилы Кристины Андраде в нью-йоркском отеле Hyatt Regency Grand Central. Женщина проживала там со второго по десятое июня, а стоимость размещения составила 59 424,81 бразильского реала (около 11,5 тысячи долларов). По данным источника, бронирование было оформлено на имя главы CBF.

При этом сам Хауд покинул США ещё до окончания её пребывания и вернулся в Бразилию на матч женской национальной команды против США, который состоялся 8 июня в Форталезе. Позже функционер отправился в Мехико, где встретился со своей супругой Наталией для участия в церемонии открытия чемпионата мира-2026. За день до этого Андраде выехала из Нью-Йорка.

Как отмечает издание, это не первый подобный эпизод. В декабре прошлого года инфлюенсер и фармацевт Тамирес Фернандес Барселлос посетила финал клубного чемпионата мира в Катаре между «Фламенго» и «ПСЖ». В поездку входили перелёт бизнес-классом и проживание в отеле The Ritz-Carlton Doha, а расходы в размере 17 424 реалов (около 3,4 тысячи долларов), по данным журналистов, также покрыла CBF.

В Бразильской конфедерации футбола отвергли все обвинения. В официальном заявлении организация подчеркнула, что её руководство действует в соответствии с принципами этики и прозрачности, а все понесённые расходы были связаны исключительно с выполнением служебных и деловых обязанностей.

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