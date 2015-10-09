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Англия
Вчера 20:30
 

Хаби Алонсо нашёл нового лидера атаки для "Челси" на ЧМ-2026

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Хаби Алонсо нашёл нового лидера атаки для "Челси" на ЧМ-2026 Хаби Алонсо. ©Depositphotos/Musiu0

20-летний марокканский вингер французского "Страсбура" Джессим Яссин стал приоритетной трансферной целью лондонского "Челси", передают Vesti.kz.

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20-летний марокканский вингер французского "Страсбура" Джессим Яссин стал приоритетной трансферной целью лондонского "Челси", передают Vesti.kz.

По информации источника, на его немедленном подписании лично настаивает новый главный тренер "синих" Хаби Алонсо.

Главные детали потенциального трансфера:

• Запрос тренера: Алонсо строит вертикальную и агрессивную атаку. Ему необходим техничный левоногий правый вингер с взрывным дриблингом для игры один в один.

• Рыночная цена: номинальная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро, но яркая игра на ЧМ-2026 взвинтила ценник. "Страсбур" готов отпустить футболиста только за 40–50 миллионов евро.

• Преимущество лондонцев: "Челси" и "Страсбур" принадлежат одной холдинговой мультиклубной системе. Это упрощает прямые переговоры и дает англичанам приоритетное право выкупа перед другими европейскими грандами.

Контракт марокканца с нынешним клубом рассчитан до 2030 года, но "Челси" намерен закрыть сделку в ближайшее время, чтобы избежать переплаты в будущем.

Яссин в предыдущем сезоне провёл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.


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