Нойер отказался признавать ошибку после неожиданного поражения Германии

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер не согласился с критикой в свой адрес после поражения от Эквадора в заключительном туре группового этапа ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Команда Юлиана Нагельсманна уступила со счётом 1:2, пропустив решающий мяч на 77-й минуте. Автором победного гола эквадорцев стал Гонсало Плата, а после матча часть болельщиков и экспертов усмотрела в эпизоде ошибку опытного немецкого вратаря.

– Мануэль, вы честный человек. Можете ли вы взять на себя вину за второй гол Эквадора?

– Нет.

– Почему?

– Потому что это обычная скидка головой, и я просто пытался поймать мяч. Любой, кто когда-либо играл в воротах, прекрасно понимает, что именно так нужно действовать в таких эпизодах. Да, это выглядит как неудачное действие, потому что я стоял прямо там, но с моей стороны ошибки не было.

– Это действительно выглядело необычно.

– А как мне следовало располагаться? Я должен двигаться навстречу мячу, пытаться поймать его. Если кто-то подставляет ногу, значит, мяч пролетит мимо, но я обязан занимать такую позицию. Я не могу просто испариться, – заявил в интервью 40-летний вратарь.

Несмотря на неожиданное поражение, сборная Германии сохранила лидерство в группе и вышла в плей-офф с первого места, опередив конкурентов по итогам группового этапа.

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