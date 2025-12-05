Искусственный интеллект назвал победителя ЧМ-2026 по футболу

Искусственный интеллект предсказал победителя чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в эти дни в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Прогноз основан на комплексном анализе текущей формы команд, их кадрового потенциала и актуальной турнирной сетки. По версии нейросети, кубок мира отправится в Европу, а призовые места распределятся следующим образом:

Тройка главных фаворитов ЧМ-2026 от ИИ

🥇 1-е место (победитель) - Франция. Главный претендент на титул. Команда обладает невероятной глубиной состава во всех линиях, огромным опытом побед на крупных турнирах и главной атакующей силой в лице Килиана Мбаппе, который находится на пике своей карьеры.

🥈 2-е место - Аргентина. Сохраняет мощнейшие шансы на защиту титула. Фактор Лионеля Месси, сыгранность состава, колоссальный командный дух и умение выгрызать победы в плей-офф делают эту сборную главным фаворитом от Южной Америки.

🥉 3-е место - Испания. Демонстрирует самый сбалансированный и структурный футбол на этом мундиале. Связка сыгранной полузащиты с креативным Дани Ольмо и взрывными флангами в лице Ламина Ямаля позволяет испанцам доминировать над любым соперником.

Отметим, что уже определились первые 12 участников плей-офф ЧМ-2026, подробности - здесь.

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