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Испания
Вчера 21:36
 

Флик потребовал от "Барселоны" покупку защитника сборной Португалии

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Флик потребовал от "Барселоны" покупку защитника сборной Португалии Ханси Флик. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу окончательно закрепился в статусе главной трансферной цели "Барселоны" на летнее окно, передают Vesti.kz.

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Защитник сборной Португалии Жоау Канселу окончательно закрепился в статусе главной трансферной цели "Барселоны" на летнее окно, передают Vesti.kz.

32-летний латераль полностью развеял сомнения тренерского штаба насчет своей формы после этапа карьеры в Саудовской Аравии. Последним аргументом стала его уверенная игра на ЧМ-2026, где Канселу отметился голевым пасом на Криштиану Роналду в матче против Узбекистана.

Тактические и финансовые детали сделки:

Фактор тренера: Ханси Флик видит в португальце идеального флангового игрока для своей системы. Немецкий специалист ценит умение Канселу смещаться в центр поля, разбивать прессинг соперника и создавать численное преимущество в полузащите.

План обмена: права на футболиста до 2027 года принадлежат клубу "Аль-Хиляль". Чтобы сбить запрашиваемую сумму в 10-15 миллионов евро, боссы "сине-гранатовых" готовы включить в сделку полузащитника Марка Касадо с доплатой.

Посредничество Мендеша: ключевым звеном в сложных переговорах с саудовской стороной выступает суперагент Жорже Мендеш, который уже ищет компромиссный вариант для всех сторон.

Выкуп Канселу позволит спортивному директору Деку закрыть дефицитную позицию правого защитника опытным топ-игроком за умеренные деньги и перенаправить оставшийся бюджет на усиление других зон.

Напомним, что Канселу минувший сезон провёл в "Барселоне" на правах аренды, как и сезон-2023/24. В его карьере также были "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Интер", "Валенсия" и "Бенфика".


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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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