Флик потребовал от "Барселоны" покупку защитника сборной Португалии

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу окончательно закрепился в статусе главной трансферной цели "Барселоны" на летнее окно, передают Vesti.kz.

32-летний латераль полностью развеял сомнения тренерского штаба насчет своей формы после этапа карьеры в Саудовской Аравии. Последним аргументом стала его уверенная игра на ЧМ-2026, где Канселу отметился голевым пасом на Криштиану Роналду в матче против Узбекистана.

Тактические и финансовые детали сделки:

Фактор тренера: Ханси Флик видит в португальце идеального флангового игрока для своей системы. Немецкий специалист ценит умение Канселу смещаться в центр поля, разбивать прессинг соперника и создавать численное преимущество в полузащите.

План обмена: права на футболиста до 2027 года принадлежат клубу "Аль-Хиляль". Чтобы сбить запрашиваемую сумму в 10-15 миллионов евро, боссы "сине-гранатовых" готовы включить в сделку полузащитника Марка Касадо с доплатой.

Посредничество Мендеша: ключевым звеном в сложных переговорах с саудовской стороной выступает суперагент Жорже Мендеш, который уже ищет компромиссный вариант для всех сторон.

Выкуп Канселу позволит спортивному директору Деку закрыть дефицитную позицию правого защитника опытным топ-игроком за умеренные деньги и перенаправить оставшийся бюджет на усиление других зон.

Напомним, что Канселу минувший сезон провёл в "Барселоне" на правах аренды, как и сезон-2023/24. В его карьере также были "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Интер", "Валенсия" и "Бенфика".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!