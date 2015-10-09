"Бавария" купила защитника на ЧМ-2026 за 55 миллионов

Левый защитник "Айнтрахта" и сборной Германии по футболу Натаниэль Браун продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии", передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сделка по 23-летнему футболисту завершена. Сумма трансфера составит 55 миллионов евро.

Сам Браун согласовал личные условия с "Баварией" ещё несколько недель назад. По информации журналиста, защитник подпишет с "Баварией" контракт на пять лет.

Натаниэль Браун перешел в "Айнтрахт" в январе 2024 года. В сезоне-2025/26 футболист провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Браун вошел в состав сборной Германии на чемпионат мира-2026. Защитник набрал "1+1" в двух матчах группового этапа.

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