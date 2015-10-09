"Реал" выбрал новую цель за 120 миллионов и готов включить в сделку двух игроков

Мадридский "Реал" сделал 25-летнего полузащитника "Челси" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса своей приоритетной трансферной целью для укрепления центра поля, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, переговоры осложняются жесткой позицией лондонцев, которые оценивают игрока в 120 миллионов евро.

Главные детали потенциального мегатрасфера:

План обмена: чтобы сбить астрономический ценник, президент "сливочных" Флорентино Перес готов включить в сделку игроков. Рассматриваются варианты с защитником Альваро Каррерасом и хавбеком Эдуардо Камавингой, хотя продажа француза маловероятна.

Позиция новичка: недавно перешедший в "Реал" Марк Кукурелья уже публично призвал Энцо воссоединиться с ним в Мадриде прямо из расположения сборной Испании на ЧМ-2026.

Условие сделки: перед покупкой аргентинца "королевскому" клубу необходимо разгрузить текущую зарплатную ведомость и освободить регистрационные места в составе.

Сам Энцо Фернандес пока хранит молчание, полностью сосредоточившись на матчах мундиаля.

Аргентинец стал игроком "Челси" в 2023 году, перейдя из "Бенфики" за 121 миллион евро. В минувшем сезоне он провел за "Челси" 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

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