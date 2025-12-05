Неймар сделал эмоциональное заявление после возвращения на ЧМ-2026

Неймар высказался после возвращения в сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года, передают Vesti.kz.

34-летний нападающий появился на поле на 76-й минуте матча третьего тура группового этапа против Шотландии. Бразилия победила со счётом 3:0, а для Неймара эта игра стала первой за национальную команду почти за три года.

После встречи футболист признался, что момент возвращения получился для него особенно эмоциональным.

"Я очень счастлив снова надеть футболку сборной спустя три года. Слава Богу, сейчас я чувствую себя хорошо физически. Было тяжело пропускать предыдущие матчи, но я не сидел без дела. Последние 25 дней я много тренировался, чтобы подойти к играм в хорошей форме. Поэтому я очень рад и доволен. Когда я вышел на поле, внутри было много разных эмоций. Я долго не играл за сборную, долго был вдали от этой футболки, но, слава Богу, все получилось, и я смог вернуться", – цитируют Неймара UOL.

Отметим, что до этого Неймар не выступал за Бразилию с октября 2023 года. В той игре против Уругвая он получил разрыв крестообразной связки и мениска левого колена, после чего долго не вызывался в национальную команду.

На ЧМ-2026 форвард также пропустил первые два матча из-за восстановления от повреждения.

Отвечая на вопрос о нынешнем физическом состоянии и о том, сколько минут он готов провести на поле, Неймар с улыбкой ответил: "200 минут".

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Недавняя победа над Шотландией позволила бразильцам завершить групповой этап на первом месте в группе C с семью набранными очками. В 1/16 финала команда Карло Анчелотти встретится со сборной, которая займёт вторую строчку в группе F.

На данный момент на эту путевку претендуют Нидерланды, Япония и Швеция. А сам чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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