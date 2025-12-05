На ЧМ-2026 возникла угроза срыва матча сборной Франции

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Франции и Норвегии, запланированный в Бостоне на пятницу, 26 июня, находится под угрозой срыва, передают Vesti.kz со ссылкой на Le Parisien.

Ранее на турнире французы уже столкнулись с капризами погоды в Филадельфии, когда их игра против Ирака была остановлена более чем на два часа.

Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные ливни и локальные грозы в районе "Джиллетт Стэдиум" именно к 15:00 по местному времени - моменту стартового свистка. Согласно американскому регламенту безопасности, проведение матча будет автоматически приостановлено на 30 минут при фиксации хотя бы одной молнии в радиусе 13 километров от арены.

Сборные Франции и Норвегии, набрав по шесть очков, занимают первое и второе места соответственно в группе I, гарантировав себе выход в плей-офф. Встреча состоится в ночь с 26 на 27 июня и начнётся в 00:00 по времени Астаны. В другой игре квартета сойдутся не знающие побед Сенегал - Ирак.

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