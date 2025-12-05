ФИФА объявила вердикт по решающему матчу Узбекистана на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) назначила судейскую бригаду на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными ДР Конго и Узбекистана, передают Vesti.kz.

Кто обслужит матч ДР Конго - Узбекистан

Главным арбитром встречи станет немец Феликс Цвайер. Помогать ему на линиях будут его соотечественники Роберт Кемпер и Кристиан Дик.

Обязанности четвёртого и пятого арбитров возложены на представителей Испании — Алехандро Эрнандеса и Диего Санчеса.

Последний шанс для Узбекистана

Сборная Узбекистана подходит к заключительному туру группового этапа без набранных очков. В стартовом матче команда Фабио Каннаваро уступила Колумбии со счётом 1:3, а затем потерпела крупное поражение от Португалии — 0:5.

Несмотря на неудачные результаты, узбекистанцы сохраняют математические шансы на выход в плей-офф. Для продолжения борьбы команде необходимо добиваться победы над ДР Конго и рассчитывать на благоприятное развитие событий в параллельном матче группы.

Когда состоится матч?

Встреча между сборными Узбекистана и ДР Конго пройдет 28 июня. Стартовый свисток прозвучит в 04:30 по казахстанскому времени.

Одновременно состоится другой матч группы K, в котором встретятся лидеры квартета — сборные Колумбии и Португалии.

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