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ЧМ-2026
Сегодня 00:34
 

Президент ФИФА оценил дебют сборной Узбекистана на ЧМ-2026

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Президент ФИФА оценил дебют сборной Узбекистана на ЧМ-2026 Фото: instagram.com/gianni_infantino©

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к сборной Узбекистана после ее дебютного матча на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz

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Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к сборной Узбекистана после ее дебютного матча на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz

Глава мирового футбола отметил историческое достижение азиатской команды, которая впервые в своей истории сыграла на мундиале и открыла счет голам уже в стартовой встрече.

"Каждый чемпионат мира ФИФА дарит миру новые истории, и в Мехико Узбекистан начал писать свою собственную. От поколений, мечтавших об этом моменте, до выхода на поле против Колумбии и первого в истории гола Узбекистана на чемпионатах мира - это достижение принадлежит каждому игроку, тренеру и болельщику, который верил, что это возможно. Наслаждайтесь каждым мгновением этого исторического путешествия", - написал Инфантино в Instagram.


Напомним, сборная Узбекистана впервые приняла участие в финальной стадии чемпионата мира. В своем дебютном матче на мундиале команда Фабио Каннаваро встретилась с Колумбией на стадионе "Ацтека" в Мехико и уступила со счетом 1:3. Первый гол в истории выступлений Узбекистана на чемпионатах мира забил Аббосбек Файзуллаев.

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