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ЧМ-2026
Сегодня 09:03
 

Четырьмя голами обернулся исторический матч Узбекистана на ЧМ-2026

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Четырьмя голами обернулся исторический матч Узбекистана на ЧМ-2026 ©Ufa.uz

Сборная Узбекистана уступила команде Колумбии в дебютном матче на чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Узбекистана уступила команде Колумбии в дебютном матче на чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

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Встреча группы K состоялась в Мехико (Мексика) на стадионе "Ацтека". До конца первого тайма на табло сохранялись нули.

На 40-й минуте последовал заброс в штрафную сборной Узбекистана, который преобразовался в результативную подрезку Даниэля Муньоса в ворота уроженца Казахстана Уткира Юсупова.


Уже во втором тайме, на 60-й минуте сборная Узбекистана оформила историческое взятие ворот. Команда Каннаваро провела результативную атаку, которую завершил Аббосбек Файзуллаев, поразивший головой пустые ворота южноамериканцев. Он сыграл на добивании после выстрела Элдора Шомуродова, с которым отчасти справился голкипер колумбийев Камилио Варгас.


Через пять минут после гола Аббосбека Луис Диаз забил второй мяч колумбийцев в ворота Юсупова.


Последнее слово в этой игре осталось за колумбийцами. На 90+9-й минуте Хаминтон Кампас замкнул на дальней штанге подачу с фланга, установив окончательный счет - 3:1.


В следующем туре сборная Узбекистана сыграет против Португалии. Встреча пройдет в Хьюстоне (США) 23 июня. Колумбия и ДР Конго 24 июня сойдутся в Гвадалахаре (Мексика).

Добавим, накануне Португалия и ДР Конго не смогли определить победителя - 1:1.

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