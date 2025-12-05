Расписание 8-го дня ЧМ-2026: вторые матчи хозяев и игра сборной лидера "Астаны" на мундиале

Сегодня, в ночь с 18 на 19 июня на чемпионате мира пройдет восьмой игровой день, сообщают Vesti.kz.

Восемь сборных групп A и B проведут четыре матча второго тура.

Расписание матчей восьмого дня ЧМ-2026

21:00 — Чехия — ЮАР (группа A)

В 21:00 по времени Казахстана в Атланте (США) сыграют команды группы A Чехия и ЮАР. В первом туре обе сборные потерпели поражение: чехи уступили Южной Корее (1:2), а ЮАР проиграла Мексике (0:2).

00:00 — Швейцария — Босния и Герцеговина (группа B)

В 00:00 в Лос-Анджелесе (США) встретятся команды Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Обе сборные на старте сыграли вничью — швейцарцы с Катаром (1:1), а боснийцы, в составе которых выступает лидер "Астаны" Иван Башич — с Канадой (1:1).

03:00 — Канада — Катар (группа B)

Одни из хозяев чемпионата мира примут в Ванкувере сборную Катара. Игра начнется в 03:00 по казахстанскому времени. В первом туре обе команды потеряли очки, сыграв вничью — Канада против Боснии и Герцеговины, а Катар сенсационно ушел от поражения в игре со Швейцарией.

06:00: Мексика — Южная Корея (группа A)

Еще один хозяин мундиаля сборная Мексики утром в 06:00 сыграет в Гвадалахаре с Южной Кореей. Обе команды взяли по три очка на старте — мексиканцы обыграли ЮАР (2:0), а корейцы — Чехию (2:1). Победа одной из команд в этой встрече выведет её в единогласные лидеры группы.

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