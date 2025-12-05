Что нужно сделать Узбекистану для выхода в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Узбекистана с поражения дебютировала на чемпионате мира 2026 года. Тем не менее, команда Фабио Каннаваро продолжает борьбу за путевку в плей-офф. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, как дебютант мундиаля может добыть выход в 1/16 финала.

Команда Узбекистана проиграла Колумбии (1:3) в первом туре группы K. Матч прошел в Мехико (Мексика). Автором исторического гола в этой игре стал Аббосбек Файзуллаев.

Какие матчи остались в этой группе:

Второй тур

23 июня: Португалия - Узбекистан (Хьюстон)

24 июня: Колумбия - ДР Конго (Гвадалахара)

Третий тур

28 июня: Колумбия - Португалия (Майами)

28 июня: ДР Конго - Узбекистан (Атланта)

Турнирной положение:

После первого тура лидером стала сборная Колумбия. Португалия сыгравшая вничью с ДР Конго поделили очки, а Узбекистан замыкает таблицу квартета.

Колумбия - 3 очка; ДР Конго - 1; Португалия - 0; Узбекистан - 0.

Что нужно Узбекистану

Если предположить, что Узбекистан повторит подвиг ДР Конго и отберет очки у Португалии во втором туре, то в заключительном туре они могут разыграть с африканской сборной одну из путевок в плей-офф. Узбекистан и ДР Конго ожидает очный матч. А Колумбия сойдется в последнем туре в непростой дуэли с Португалией.

На руку Узбекистану будет и ничья ДР Конго с Колумбией. Не стоит исключать вероятность потери очков всеми участниками группы в оставшихся турах.

Второй тур в целом тоже выглядит определяющим. Даже поражения Узбекистана и ДР Конго во втором туре не поставят крест на их надеждах пробиться в число 32-х лучших сборных мундиаля.

В заключительном туре они могут разыграть потенциально возможную третью путевку в плей-офф. Даже три очка, позволяют рассчитывать на это. Но, многое будет зависеть от дополнительных показателей.

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