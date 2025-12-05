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ЧМ-2026
Сегодня 08:27
 

Сборная Узбекистана забила исторический гол на ЧМ-2026

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Сборная Узбекистана забила исторический гол на ЧМ-2026 ©ufa.uz

Сборная Узбекистана сравняла счет в матче чемпионата мира по футболу против Колумбии, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Узбекистана сравняла счет в матче чемпионата мира по футболу против Колумбии, сообщают Vesti.kz.

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Четырьмя голами обернулся исторический матч Узбекистана на ЧМ-2026
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На 60-й минуте встречи полузащитник Аббосбек Файзуллаев поразил головой пустые ворота южноамериканцев, сыграв на добивании после выстрела Элдора Шомуродова, с которым отчасти справился голкипер колумбийев Камилио Варгас.


Таким образом, Файзуллаев вошел в историю как автор первого гола Узбекистана на мундиалях.

Впрочем, через пять минут после гола Аббосбека Луис Диаз забил второй мяч колумбийцев в ворота уроженца Казахстана Уткира Юсупова.


Напомним, первый гол в этом матче на 40-й минуте забил Даниэль Муньос.

Встреча первого тура группы K проходит на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика). Также в этом квартете играют команды Португалии и ДР Конго. Накануне они не смогли определить победителя - 1:1.

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