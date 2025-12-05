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ЧМ-2026
Сегодня 16:30
 

Талант сборной Узбекистана установил рекорд и переписал историю ЧМ

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Талант сборной Узбекистана установил рекорд и переписал историю ЧМ Аббосбек Файзуллаев в составе сборной Узбекистана. ©Uzbekistan Football Association

Вингер турецкого "Истанбул Башакшехира" и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев установил уникальный рекорд на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

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Вингер турецкого "Истанбул Башакшехира" и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев установил уникальный рекорд на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Исторический гол на старте турнира

В матче первого тура группового этапа узбекистанцы уступили сборной Колумбии со счётом 1:3. Единственный гол в составе команды Узбекистана записал на свой счёт 22-летний Файзуллаев, отличившийся ударом головой.

Несмотря на поражение, этот мяч позволил футболисту вписать своё имя в историю мировых первенств.

Новый рекорд чемпионатов мира

По информации Opta Sports, Файзуллаев стал самым низкорослым игроком XXI века, которому удалось забить гол головой на чемпионате мира. Рост узбекистанского вингера составляет всего 167 сантиметров.

Таким образом, футболист превзошёл прежнее достижение среди игроков, отличавшихся ударами головой на мундиалях за последние 25 лет.

Впереди матч с Португалией

Во втором туре группового этапа сборную Узбекистана ждёт серьёзное испытание — встреча с национальной командой Португалии. Поединок состоится 23 июня и начнётся в 22:00 по казахстанскому времени.

Что нужно сделать Узбекистану для выхода в плей-офф ЧМ-2026

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Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   Групповой этап, мужчины
20 июня 03:00   •   не начат
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