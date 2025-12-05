Обладатель "Золотого мяча" ошибся в Роналду после разгрома Узбекистана на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о капитане национальной команды Португалии Криштиану Роналду после его яркого выступления в матче ЧМ-2026 против Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

В матче второго тура группового этапа против команды Фабио Каннаваро 41-летний форвард оформил дубль и помог португальцам одержать крупную победу со счётом 5:0. Примечательно, что в стартовой встрече турнира с ДР Конго (1:1) Роналду не отметился результативными действиями.

"Я писал, что было смешно списывать Криштиану Роналду со счетов после того, как он не забил в первом матче.

Более того, я говорил, что он отреагирует и сделает хет-трик в матче против Узбекистана. Что ж, я ошибся. Он забил всего два!

Но мы увидели, на что он способен. Роналду будет мотивирован негативом – и это позитив для Португалии", – заявил Оуэн.