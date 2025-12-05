Обладатель "Золотого мяча" заявил о хет-трике Роналду в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал волну критики в адрес капитана сборной Португалии Криштиану Роналду после стартового матча чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Оуэн вступился за Роналду

В первом туре группового этапа португальская сборная неожиданно потеряла очки в игре с ДР Конго, завершив встречу со счётом 1:1. Роналду провёл на поле все 90 минут, однако не сумел отметиться голом или результативной передачей, что вызвало недовольство части болельщиков и экспертов.

Тем не менее обладатель "Золотого мяча"-2001 года Майкл Оуэн считает, что обвинять ветерана в неудачном результате не стоит.

"Хет-трик Месси накануне матча Португалии не помогает Криштиану, но я не буду его критиковать. Португалия не показала себя с лучшей стороны с ДР Конго, и большая часть критики связана с тем, что Роналду был проблемой для команды. Но разве он не играл так всегда, в какой-то степени? В последние годы он никогда не действовал активно, но включался для решающих эпизодов. Если он не забивает, слишком легко его обвинить. Ему 41 год, связанные с возрастом вопросы будут возникать. Но это уже случалось много раз, и он заставлял всех замолчать в следующем матче. Я не удивлюсь, если он ответит хет-триком в матче с Узбекистаном", — цитирует слова Оуэна Daily Mail.

Следующий соперник — Узбекистан

После ничьей с ДР Конго сборная Португалии готовится ко второму матчу группового этапа мирового первенства. Следующим соперником команды станет сборная Узбекистана.

Встреча состоится 22 июня и может стать ключевой для португальцев в борьбе за выход в плей-офф турнира.

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