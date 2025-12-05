"Мы не обязаны пасовать на него". Игрок сборной Португалии высказался о Роналду на ЧМ-2026

Вингер сборной Португалии Франсишку Консейсау прокомментировал обсуждения вокруг роли капитана команды Криштиану Роналду в атакующих действиях национальной команды на чемпионате мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

В СМИ ранее появлялись мнения, что партнёры по сборной якобы должны в каждой атаке искать именно форварда.

Футболист подчеркнул, что подобный подход не соответствует реальности и игровым принципам команды.

"Для меня нет игрока, равного Криштиану, когда речь идёт о его качестве и умении забивать голы в этом плане. Но смотрите, у нас нет обязанности отдавать ему пас или необходимости… Я просто отдаю мяч тому, кто лучше расположен и не прикрыт. Криштиану здесь, чтобы помогать, как и любой другой игрок национальной сборной", — цитирует слова Консейсау The Touchline.

Напомним, в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2026 сборная Португалии не смогла добиться победы, сыграв вничью с национальной командой ДР Конго.

В следующем матче, который состоится 22 июня, португальцы сыграют против Узбекистана.

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