Роналду узнал плохие новости перед матчем с Узбекистаном

Плей-офф за выход в Ла Лигу определил последнего участника следующего сезона чемпионата Испании 2026/27. За путёвку боролись "Альмерия" и "Малага", сообщают Vesti.kz.

В сезоне 2025/26 "Малага" заняла четвёртое место в Сегунде, а "Альмерия" стала третьей. После ничьей в первой игре (0:0), в ответной "Малага" сумела одержать победу в гостях со счётом 2:1. На голы Чупе (65') и Давида Ларрубиа (71') хозяева ответили лишь одним точным ударом Лео Баптистао (76'). В компенсированное время судья удалил по одному футболисту каждой из команд.

Таким образом "Альмерия", владельцем которой с конца февраля является, не смогла вернуться в Ла Лигу спустя два года после вылета в Сегунде. В следующем сезоне они вновь будут выступать во втором дивизионе. А "Малага" впервые с кампании 2017/18 сыграет в Ла Лиге.

В новом сезоне Ла Лиги выступят 20 команд: "Барселона", "Реал Мадрид", "Вильярреал", "Атлетико Мадрид", "Реал Бетис", "Сельта", "Хетафе", "Реал Сосьедад", "Райо Вальекано", "Атлетик Бильбао", "Алавес", "Осасуна", "Валенсия", "Севилья", "Эльче", "Эспаньол", "Леванте", "Расинг", "Депортиво" и "Малага". Новый сезон возьмёт своё начало в августе.

Сам Роналду сейчас находится в США, где участвует на ЧМ-2026 со сборной Португалии. Уже 23 июня его команда проведёт вторую игру - против Узбекистана.

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