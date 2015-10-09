Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 08:32
 

Роналду узнал плохие новости перед матчем с Узбекистаном

  Комментарии

Поделиться
Роналду узнал плохие новости перед матчем с Узбекистаном Криштиану Роналду на ЧМ-2026. Фото: Depositphotos/thenews2.com©

Плей-офф за выход в Ла Лигу определил последнего участника следующего сезона чемпионата Испании 2026/27. За путёвку боролись "Альмерия" и "Малага", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Плей-офф за выход в Ла Лигу определил последнего участника следующего сезона чемпионата Испании 2026/27. За путёвку боролись "Альмерия" и "Малага", сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Расписание матчей ЧМ-2026: что нас ждёт в ночь с 21 на 22 июня?
Сегодня 10:15  
Разгромом обернулся матч Тунис - Япония на ЧМ-2026
Сегодня 10:57  
Уничтожение в одну калитку? Видеообзор матча Тунис - Япония на ЧМ-2026
Сегодня 12:20  
Прямая трансляция матча Испания - Саудовская Аравия на ЧМ-2026
Сегодня 12:45  

В сезоне 2025/26 "Малага" заняла четвёртое место в Сегунде, а "Альмерия" стала третьей. После ничьей в первой игре (0:0), в ответной "Малага" сумела одержать победу в гостях со счётом 2:1. На голы Чупе (65') и Давида Ларрубиа (71') хозяева ответили лишь одним точным ударом Лео Баптистао (76'). В компенсированное время судья удалил по одному футболисту каждой из команд.


Таким образом "Альмерия", владельцем которой с конца февраля является Криштиану Роналду, не смогла вернуться в Ла Лигу спустя два года после вылета в Сегунде. В следующем сезоне они вновь будут выступать во втором дивизионе. А "Малага" впервые с кампании 2017/18 сыграет в Ла Лиге.

В новом сезоне Ла Лиги выступят 20 команд: "Барселона", "Реал Мадрид", "Вильярреал", "Атлетико Мадрид", "Реал Бетис", "Сельта", "Хетафе", "Реал Сосьедад", "Райо Вальекано", "Атлетик Бильбао", "Алавес", "Осасуна", "Валенсия", "Севилья", "Эльче", "Эспаньол", "Леванте", "Расинг", "Депортиво" и "Малага". Новый сезон возьмёт своё начало в августе.

Сам Роналду сейчас находится в США, где участвует на ЧМ-2026 со сборной Португалии. Уже 23 июня его команда проведёт вторую игру - против Узбекистана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   Групповой этап, мужчины
23 июня 22:00   •   не начат
Португалия
Португалия
- : -
Узбекистан
Узбекистан
Кто победит в основное время?
Португалия
Ничья
Узбекистан
Проголосовало 8 человек

Реклама

Живи спортом!