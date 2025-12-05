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ЧМ-2026
Сегодня 10:57
 

Разгромом обернулся матч Тунис - Япония на ЧМ-2026

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Разгромом обернулся матч Тунис - Япония на ЧМ-2026 Раздевалка сборной Японии. Фото: IG/japanfootballassociation©

В Монтеррее (Мексика) завершился матч второго тура группового этапа ЧМ-2026. В квартете F отношения выясняли команды Туниса и Японии, сообщают Vesti.kz.

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В Монтеррее (Мексика) завершился матч второго тура группового этапа ЧМ-2026. В квартете F отношения выясняли команды Туниса и Японии, сообщают Vesti.kz.

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Уничтожение в одну калитку? Видеообзор матча Тунис - Япония на ЧМ-2026
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Встреча между сборными завершилась уверенной победой Японии со счётом 4:0. Голами отличились Даичи Камада (4'), Аясе Уэда (31', 83') и Ито Дзюня (69').


Благодаря этому успеху японцы набрали четыре очка и сравнялись по количеству баллов с Нидерландами. Однако по дополнительным показателям оранжевые самураев опережают.

Что касается сборной Туниса, то они потерпели уже второе поражение на текущем мундиале - ранее они были разгромлены Швецией (1:5). Это значит, что африканская команда практически лишилась шансов на плей-офф.

Расписание матчей ЧМ-2026: что нас ждёт в ночь с 21 на 22 июня?

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 21:00   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
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Испания
Ничья
Саудовская Аравия
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