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ЧМ-2026
Сегодня 14:48
 

Бельгия - Иран: где и когда смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2026?

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Бельгия - Иран: где и когда смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2026? Фанаты сборной Бельгии. Фото: IG/belgianreddevils©

Сегодня, 21 июня, на ЧМ-2026 пройдёт матч групповой стадии между Бельгией и Ираном. Противостояние начнётся в полночь по казахстанскому времени, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 21 июня, на ЧМ-2026 пройдёт матч групповой стадии между Бельгией и Ираном. Противостояние начнётся в полночь по казахстанскому времени, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встречу между этими командами в Инглвуде (Калифорния, США) в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan, а также стриминговый сервис "Кинопоиск".


В группе G абсолютный паритет после первого тура

В первом туре Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1), а Иран поделил очки с Новой Зеландией (2:2). Поэтому в активе всех четырёх сборных по одному набранному баллу.

Любопытно, что это будет первая очная встреча между сборными Бельгии и Ирана.

Прямая трансляция матча Испания - Саудовская Аравия на ЧМ-2026

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   Групповой этап, мужчины
22 июня 00:00   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Иран
Иран
Кто победит в основное время?
Бельгия
Ничья
Иран
Проголосовало 45 человек

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