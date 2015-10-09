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КПЛ
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ИИ определил, кто станет лучшим бомбардиром КПЛ после ухода Сатпаева

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ИИ определил, кто станет лучшим бомбардиром КПЛ после ухода Сатпаева Дастан Сатпаев. Фото: ФК "Кайрат"©

Нейросеть Gemini проанализировала шансы игроков побороться за звание лучшего бомбардира КПЛ-2026. На данный момент в списке голеадоров лидирует уже покинувший "Кайрат" Дастан Сатпаев (7 голов). Кто же теперь главный фаворит по мнению ИИ - рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Нейросеть Gemini проанализировала шансы игроков побороться за звание лучшего бомбардира КПЛ-2026. На данный момент в списке голеадоров лидирует уже покинувший "Кайрат" Дастан Сатпаев (7 голов). Кто же теперь главный фаворит по мнению ИИ - рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Вслед за Сатпаевым идут несколько игроков, на счету которых по шесть точных ударов: Жасулан Амир из "Ордабасы", Роман Муртазаев из "Елимая", Нурбол Ануарбеков из "Жетысу" и Жоржиньо Монтейру из "Кайрата".

Бомбардиры КПЛ-2026

ИИ выделяет двух фаворитов - Жоржиньо и Муртазаева

По мнению нейросети, именно у игроков "Кайрата" и "Елимая" наибольшие шансы стать лучшим бомбардиром.

Жоржиньо сейчас станет ключевым наконечником алматинцев, вокруг которого будет строиться вся игра в финальной трети. Если "Кайрат" не "поплывёт" под нагрузкой еврокубков, бразилец заберет награду. Главной альтернативой выступает Муртазаев - у "Елимая" более разгруженный календарь осенью, а прагматичный стиль команды позволяет Роману выжимать максимум из минимума моментов.

У Жоржиньо Gemini выделяет отличный дриблинг, сыгранность и то, что он берёт на себя роль лидера после ухода Сатпаева. При этом отмечается, что у португальца будет высокая нагрузка в еврокубках. Но несмотря на это он - главнвый фаворит. Теперь ему придётся забивать за двоих, но ротация может забрать драгоценные минуты в КПЛ ради еврокубков.

Что касается Муртазаева, то в его плюсах огромный опыт в КПЛ, голевое чутьё и хладнокровие при пенальти. Его нагрузка в еврокубках умеренная, не такая жёсткая, как у "Кайрата". Если команда удержит набранный ход, то Роман за счёт опыта и стандартов может забрать звание лучшего бомбардира.


Кого ещё отметила нейросеть?

Шансы юного Амира оцениваются как высокие, но при этом ИИ отмечает, что "Ордабасы" много забивает, и эти голы полузащитник будет делить с другими лидерами команды. Среди текущих лидеров гонки аутсайдером ИИ считает Ануарбекова, так как "Жетысу" часто является андердогом в битвах с топ-соперниками.

Эльхана Астанова из "Ордабасы" Gemini не сбрасывает со счетов, но напоминает, что конкуренция за место в составе команды очень плотная. Кроме того, сайт прогнозирует, что кто-то из пары игроков "Тобола" Жаслан Жумашев/Урош Милованович прибавит во второй половине сезона.

Также ИИ отмечает, что нельзя списывать игроков "Астаны", которые могут выстрелить в любой момент:

Рамазан Каримов при должном доверии тренерского штаба вполне способен забить 7-8 мячей за круг. Опыт Марина Томасова также нельзя списывать со счетов - его включение в гонку на финишной прямой уже стало классикой КПЛ.


Напомним, что сегодня свои матчи в 14-м туре КПЛ проведут сразу два лидера бомбардирской гонки и основные фавориты по мнению нейросети Gemini - Жожиньо и Муртазаев.

Прямая трансляция "Актобе" - "Астана" и ещё трёх матчей КПЛ

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 15 8 6 1 22-9 30
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Астана 13 6 4 3 19-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 14 4 5 5 11-16 17
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 14 4 3 7 15-18 15
11 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   Тур 14, мужчины
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