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ЧМ-2026
Сегодня 21:39
 

Ламин Ямаль оформил дебютный гол на чемпионатах мира

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Ламин Ямаль оформил дебютный гол на чемпионатах мира ©instagram.com/sefutbol

Сборная Испании наконец-то распечатала ворота соперников на ЧМ-2026. Во втором туре группового этапа против Саудовской Аравии первый мяч для "Красной фурии" забил Ламин Ямаль, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Испании наконец-то распечатала ворота соперников на ЧМ-2026. Во втором туре группового этапа против Саудовской Аравии первый мяч для "Красной фурии" забил Ламин Ямаль, сообщают Vesti.kz.

На десятой минуте встречи 18-летний вингер оказался в нужном месте после передачи Микеля Оярсабаля с левого фланга и точным ударом замкнул дальнюю штангу, открыв счёт в матче.


Этот гол стал для Ямаля дебютным на чемпионатах мира. Более того, именно он принёс Испании первый забитый мяч на нынешнем мундиале. В стартовом туре команда Луиса де ла Фуэнте неожиданно потеряла очки, сыграв в безголевую ничью с Кабо-Верде (0:0).

Напомним, что в 2024 году Ламин Ямаль вместе со сборной Испании завоевал титул чемпиона Европы, став одним из главных открытий турнира.

Добавим, что по ходу первого тайма испанцы забили еще два гола и выигрывают со счетом 3:0.

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