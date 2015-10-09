"Актобе" победил "Астану" в КПЛ-2026 с дебютным голом Нани

ФК "Актобе" обыграл "Астану" на своем поле в матче 14-го тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра, состоявшаяся в Актобе завершилась со счетом 2:0 в пользу "красно-белых". На 22-й минуте Луиш Нани замкнул подачу со штрафного, оформив свое первое взятие ворот в КПЛ.

Второй мяч на 55-й минуте Агустин Пасторица удвоил преимущество "Актобе" и установил окончательный результат.

Таким образом, "Актобе" набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. У "Астаны" тоже 22 балла и шестая строчка.

В следующем матче "Актобе" сыграет 27 июня на выезде с "Жетысу". 28 июня "Астана" в столичном дерби встретится на выезде с "Женисом".

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