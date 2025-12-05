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ЧМ-2026
Сегодня 10:15
 

Расписание матчей ЧМ-2026: что нас ждёт в ночь с 21 на 22 июня?

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Расписание матчей ЧМ-2026: что нас ждёт в ночь с 21 на 22 июня? Футболист на ЧМ-2026. Фото: Depositphotos/thenews2.com©

В ночь с 21 на 22 июня на ЧМ-2026 пройдёт 11-й игровой день. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании игр на ближайшие сутки.

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В ночь с 21 на 22 июня на ЧМ-2026 пройдёт 11-й игровой день. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании игр на ближайшие сутки.

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Матчи этим вечером и ночью пройдут в 21:00, 00:00, 03:00 и 06:00 по казахстанскому времени. Это будут четыре игры второго тура группового этапа.


В 21:00 в Атланте (США) сыграют команды Испании и Саудовской Аравии.

В 00:00 в Инглвуде (США) встретятся сборные Бельгии и Ирана.

В 03:00 в Майами (США) пройдёт встреча между Уругваем и Кабо-Верде.

В 06:00 в Ванкувере (Канада) состоится матч Новая Зеландия - Египет.


Все эти матчи будут показаны в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   Групповой этап, мужчины
22 июня 00:00   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Иран
Иран
Кто победит в основное время?
Бельгия
Ничья
Иран
Проголосовало 31 человек

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