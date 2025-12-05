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ЧМ-2026
Сегодня 12:20
 

Уничтожение в одну калитку? Видеообзор матча Тунис - Япония на ЧМ-2026

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Уничтожение в одну калитку? Видеообзор матча Тунис - Япония на ЧМ-2026 Тренер Туниса Эрве Ренар. Фото: IG/ftf.tn©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча группового этапа ЧМ-2026, в котором Япония одержала разгромную победу над Тунисом.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча группового этапа ЧМ-2026, в котором Япония одержала разгромную победу над Тунисом.

Продолжение
Прямая трансляция матча Испания - Саудовская Аравия на ЧМ-2026
Сегодня 12:45  

Матч второго тура группы F прошел в Монтеррее (Мексика) и завершился победой Японии со счётом 4:0. Подробнее о результате читайте здесь.

После двух туров Япония имеет в активе четыре очка. В последнем матче группового этапа они сыграют против Швеции, а Тунис после двух разгромных поражений померится силами с Нидерландами.

Расписание матчей ЧМ-2026: что нас ждёт в ночь с 21 на 22 июня?

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Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   Групповой этап, мужчины
22 июня 03:00   •   не начат
Уругвай
Уругвай
- : -
Кабо-Верди
Кабо-Верди
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Уругвай
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Кабо-Верди
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