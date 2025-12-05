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Мбаппе установил рекорд сборной Франции

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Мбаппе установил рекорд сборной Франции Килиан Мбаппе. Фото: ©depositphotos.com/DURAOFOTO

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе установил рекорд своей национальной команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Stats Foot.

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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе установил рекорд своей национальной команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Stats Foot.

Он стал первым футболистом, достигшим отметки в сто сыгранных матчей за сборную Франции в возрасте до 30-ти лет.

Рекордной для 27-летнего футболиста стала игра второго тура группового этапа против Ирака. В нем Мбаппе отличился голом и вошел в тройку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. 

Напомним, что матч Франция - Иран был прерван из-за непогоды после первого тайма. К тому моменту Мбаппе вывел свою команду вперед. 

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