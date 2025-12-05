Килиан Мбаппе забил свой 15-й гол на чемпионатах мира, сообщают Vesti.kz. Он отличился в матче ЧМ-2026, выведя Францию вперед в игре с Ираком.

Встреча второго тура группы I проходит в Филадельфии (США). Мбаппе отличился на 14-й минуте, забив ударом с угла штрафной в левый угол ворот.

Таким образом, Мбаппе вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионатов мира, сравнявшись по своему показателю с бразильцем Роналдо (15). Впереди только аргентинец Лионель Месси обновивший ранее рекорд - 18 мячей, а также экс-нападающий сборной Германии Мирослав Клозе (16).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!