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ЧМ-2026
Сегодня 02:56
 

Мбаппе вошел в тройку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира и может обойти Месси (видео)

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Мбаппе вошел в тройку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира и может обойти Месси (видео) Киллиан Мбаппе. ©depositphotos.com/canno73

Килиан Мбаппе забил свой 15-й гол на чемпионатах мира, сообщают Vesti.kz. Он отличился в матче ЧМ-2026, выведя Францию вперед в игре с Ираком.

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Килиан Мбаппе забил свой 15-й гол на чемпионатах мира, сообщают Vesti.kz. Он отличился в матче ЧМ-2026, выведя Францию вперед в игре с Ираком.

Встреча второго тура группы I проходит в Филадельфии (США). Мбаппе отличился на 14-й минуте, забив ударом с угла штрафной в левый угол ворот.


Таким образом, Мбаппе вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионатов мира, сравнявшись по своему показателю с бразильцем Роналдо (15). Впереди только аргентинец Лионель Месси, обновивший ранее рекорд - 18 мячей, а также экс-нападающий сборной Германии Мирослав Клозе (16). 

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