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ЧМ-2026
Сегодня 22:52
 

Месси забил 17-й гол и побил рекорд чемпионатов мира по футболу

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Месси забил 17-й гол и побил рекорд чемпионатов мира по футболу ©instagram.com/afaseleccion

Лионель Месси установил новый исторический рекорд чемпионатов мира, став лучшим бомбардиром в истории турнира. Достижение покорилось капитану сборной Аргентины в матче второго тура группы J ЧМ-2026 против Австрии, сообщают Vesti.kz.

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Лионель Месси установил новый исторический рекорд чемпионатов мира, став лучшим бомбардиром в истории турнира. Достижение покорилось капитану сборной Аргентины в матче второго тура группы J ЧМ-2026 против Австрии, сообщают Vesti.kz.

Забитый мяч стал для Месси 17-м на мировых первенствах (и четвёртым на турнире 2026 года), благодаря чему он превзошёл прежнего рекордсмена — экс-нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов.

Третью строчку в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира занимает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, отличившийся 15 раз на мундиалях.

Отметим, что ранее Роналду не забил пенальти.


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