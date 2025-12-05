"Это ненормально". Гвардиола высказался об игре Месси на ЧМ-2026

Бывший главный тренер "Барселоны" и "Манчестер Сити", каталонский специалист Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от выступления лидера сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Гвардиолу поразила форма Месси

Испанский специалист признался, что даже после многих лет совместной работы с аргентинцем не перестаёт удивляться его возможностям на футбольном поле.

"Пять голов в двух матчах? Нет, это ненормально. Я хорошо знаю Лионеля Месси, но никогда не видел его в такой версии, я удивлён. Каждый раз, когда кажется, что ты видел всё, он создаёт нечто ещё более экстраординарное. Иногда я искренне задаюсь вопросом, не с другой ли он планеты, потому что его действия лишены привычной логики", — цитирует слова Гвардиолы City_Dren.

Тренер также отметил, что для большинства футболистов подобная результативность стала бы главным достижением карьеры, тогда как для Месси такие показатели выглядят почти обыденными.

Исторический рекорд на чемпионатах мира

38-летний форвард проводит выдающийся турнир. В первых двух матчах группового этапа он забил пять мячей и стал главным героем сборной Аргентины.

Во втором туре "альбисилетсе" провели встречу с Австрией (2:0), в которой Месси оформил дубль. Эти голы позволили ему обойти бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

На данный момент на счету аргентинца уже 18 голов на мундиалях.

Аргентина уже в плей-офф

После двух туров группового этапа действующие чемпионы мира набрали шесть очков и досрочно гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

Следующий матч аргентинцы проведут 28 июня против сборной Иордании, а Месси получит очередную возможность улучшить собственный рекорд.

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