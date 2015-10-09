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"Барселона" объявила о трансфере вратаря в стан 20-кратного чемпиона

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"Барселона" объявила о трансфере вратаря в стан 20-кратного чемпиона ©depositphotos.com

Воспитанник "Барселоны" Иньяки Пенья сменил клубную прописку и продолжит карьеру в чемпионате Греции, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу каталонского клуба.

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Воспитанник "Барселоны" Иньяки Пенья сменил клубную прописку и продолжит карьеру в чемпионате Греции, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу каталонского клуба.

27-летний испанский голкипер официально стал игроком "Панатинаикоса", о чём сообщила 

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила около трёх миллионов евро. Последний сезон Пенья провёл в "Эльче" на правах аренды, сыграв 16 матчей в Ла Лиге и пропустив 28 мячей.

За основную команду "Барселоны" вратарь выступал с 2022 года и за это время провёл 45 встреч. В своём последнем сезоне в составе сине-гранатовых Пенья также появился на поле в 16 матчах.

"Панатинаикос" является 20-кратным чемпионом Греции.


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