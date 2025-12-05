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ЧМ-2026
Сегодня 20:40
 

Сумасшедшая статистика Месси: он причастен к 26 голам Аргентины на ЧМ

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Сумасшедшая статистика Месси: он причастен к 26 голам Аргентины на ЧМ ©instagram.com/afaseleccion

С момента дебюта Лионеля Месси в сборной Аргентины в 2006 году национальная команда забила 50 голов на чемпионатах мира, сообщают Vesti.kz.

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С момента дебюта Лионеля Месси в сборной Аргентины в 2006 году национальная команда забила 50 голов на чемпионатах мира, сообщают Vesti.kz.

При этом сам Месси напрямую участвовал в 26 результативных атаках своей сборной на мировых первенствах за этот период.

На ЧМ-2026 форвард продолжает набирать форму: ранее он оформил хет-трик в матче против Алжира (3:0), а затем добавил дубль в игре с Австрией (2:0).

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года сыграла вничью с Францией (3:3), а затем победила в серии пенальти — 4:2.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   Групповой этап, мужчины
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