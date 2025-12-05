Рекорд Гиннесса у Месси: сразу четыре исторических достижения за игру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил сразу четыре рекорда чемпионатов мира в матче второго тура группового этапа против Австрии, который завершился победой аргентинцев со счётом 2:0, сообщают Vesti.kz со ссылкой на представителя Книги рекордов Гиннесса.

39-летний форвард оформил дубль и одновременно обновил историческое достижение, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. По данным источника, теперь он опережает прежнего рекордсмена Мирослава Клозе, а также Килиана Мбаппе на два забитых мяча.

All the records broken by Lionel Messi today:



Most FIFA World Cup finals goals by a football (soccer) player - 18



Most FIFA World Cup matches played in by an individual - 28



Most matches won by a player at the football (soccer) FIFA World Cup - 18



Most minutes played in the… — Guinness World Records (@GWR) June 22, 2026

Напомним, что в матче второго тура группы J Аргентина победила Австрию со счетом 2:0. Месси оформил дубль и установил исторический рекорд - стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В первом матче турнира против Алжира оформил хет-трик.

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