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ЧМ-2026
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Аргентина победила с рекордом Месси и вышла в плей-офф ЧМ-2026

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Аргентина победила с рекордом Месси и вышла в плей-офф ЧМ-2026 ©instagram.com/afaseleccion

Сборная Аргентины одержала победу в матче второго тура группы J на ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Аргентины одержала победу в матче второго тура группы J на ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Леонеля Скалони победила в Далласе (США) команду Австрии (2:0). Встреча началась с назначенного пенальти в ворота австрийцев после фола на Лаутаро Мартинесе на девятой минуте.

Одиннадцатиметровый отправился бить Лионель Месси, который имел шанс стать после этого лучшим бомбардиром чемпионатов мира. У Лео было 16 голов, как и у бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе. Впрочем, Месси промахнулся мимо ворот.


Рекорда Месси пришлось ждать полчаса игрового времени. Пока на 38-й минуте аргентинцы не провели размашистую атаку, которую завершил Месси, вписав свое имя в историю чемпионатов мира.


Во втором тайме, уже в добавленное время Месси забил второй гол, оформив 18 взятие ворот на чемпионатах мира.

Сейчас у Аргентины шесть очков, благодаря чему, она гарантировала себе выход в плей-офф. У Австрии три балла. Иордания и Алжир идут в этой группе без набранных очков.

В заключительном туре группового этапа Аргентина сыграет с Иорданией 28 июня, а Австрия в тот же день встретится с Алжиром.

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