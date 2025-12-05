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ЧМ-2026
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Матч ЧМ-2026 Франция - Ирак прерван из-за погоды

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Матч ЧМ-2026 Франция - Ирак прерван из-за погоды Килиан Мбаппе. Фото: depositphotos/DURAOFOTO©

Грозовая опасность была объявлена во время матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Франции и Ирака, сообщают Vesti.kz.

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Грозовая опасность была объявлена во время матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Франции и Ирака, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы I проходит в Филадельфии (США). К концу первого тайма разразился сильный дождь. В перерыве было объявлено, что начало второго тайма отложено на 15 минут, затем время увеличили. 

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Филадельфии, включая риск удара молнии вблизи стадиона, матч чемпионата мира между Францией и Ираком приостановлен. Объявлен 30-минутный перерыв, однако ситуация всё ещё находится под наблюдением, чтобы определить возможность дальнейших задержек.

ФИФА будет следовать протоколам безопасности, установленным местными властями, и матч возобновится, как только это будет безопасно", - говорится в заявлении на сайте ФИФА.

Если гроза не прекратится, матч могут отложить до семи утра по казахстанскому времени.

По итогам первого тайма Франция ведет 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе, забитому на 14-й минуте.

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