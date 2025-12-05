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ЧМ-2026
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Месси мог переписать историю ЧМ, но не забил пенальти

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Месси мог переписать историю ЧМ, но не забил пенальти ©instagram.com/afaseleccion

Лионель Месси упустил возможность отличиться уже в дебюте встречи: на девятой минуте капитан сборной Аргентины не сумел реализовать пенальти в ворота Австрии, назначенный за нарушение правил против Лаутаро Мартинеса, сообщают Vesti.kz.

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Лионель Месси упустил возможность отличиться уже в дебюте встречи: на девятой минуте капитан сборной Аргентины не сумел реализовать пенальти в ворота Австрии, назначенный за нарушение правил против Лаутаро Мартинеса, сообщают Vesti.kz.

Форвард мог вписать новое достижение в историю чемпионатов мира, однако не сумел реализовать шанс: после удара мяч прошёл рядом с правой штангой. При этом голкипер угадал направление и вполне мог отразить удар, если бы он пришёлся в створ.

Ранее Месси отметился хет-триком в матче против Алжира и повторил рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира (по 16).

Несмотря на промах своего лидера, аргентинцы после двух туров набрали три очка и сохранили за собой первое место в группе J. Столько же баллов в активе сборной Австрии, однако команда уступает действующим чемпионам мира по дополнительным показателям.

В заключительном туре группового этапа Аргентина сыграет с Иорданией 28 июня, а Австрия в тот же день встретится с Алжиром.

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