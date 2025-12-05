Месси обновил рекорд ЧМ, превзошёл Роналду и вошёл в историю

Капитан сборной Аргентины по футбол Лионель Месси оформил дубль в матче против Австрии (2:0) на чемпионате мира-2026 и продолжил переписывать рекорды, передают Vesti.kz.

Обновил рекорд ЧМ

Как сообщает Opta, 38-летний Месси забил уже 12 мячей на чемпионатах мира после достижения возраста 35 лет, что является лучшим показателем в истории турнира. 7 из них аргентинец забил на ЧМ-2022, еще 5 мячей - на ЧМ-2026.

Ближайшие преследователи в этой возрастной категории заметно отстают: у камерунца Роже Милла - 5 голов, у француза Оливье Жиру - 4.

Бомбардирский рекорд

При этом Месси обновил личный рекорд по голам на одном ЧМ без учета пенальти. Ранее на его счету было не более 4 голов без учета пенальти в ходе одного розыгрыша мундиаля – этого показателя он достиг на чемпионате 2014 года, причем один из мячей был забит со штрафного. На ЧМ-2022 он забил в общей сложности семь голов, но четыре из них – с пенальти.

Месси побил ещё один рекорд Клозе

Также Месси выиграл 18-й матч на чемпионатах мира и установил новый рекорд по победам на чемпионатах мира, обойдя Мирослава Клозе (17 выигранных матчей). Всего на ЧМ аргентинец провел 28 игр, а немец – 24.

Новое достижение

Кроме того, Месси стал первым игроком, вышедшим в стадию плей-офф на 6 чемпионатах мира. Сборная Аргентины преодолела групповой этап ЧМ-2026 благодаря победам над Алжиром (3:0) и Австрией (2:0). Все голы аргентинской команды забил Месси.

Месси превзошёл Роналду

Месси более чем в два раза обошел Криштиану Роналду по числу голов на чемпионатах мира. После дубля в ворота Австрии аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории турнира - 18 голов в 28 матчах.

У Роналду лишь 8 мячей в за сборную Португалии в 23 матчах на чемпионатах мира. При этом три гола Криштиану забил с пенальти – Месси отличился с точки четыре раза.

Великолепная троица

Добавим, что Месси продлил голевую серию на ЧМ до шести матчей.

Специалисты по статистике из Opta рассказывают: Месси стал только третьим игроком, выдававшим серию из шести матчей на чемпионатах мира. Ранее это удавалось Жюсту Фонтену (1958) и Жаирзиньо (1970).

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