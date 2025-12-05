Суперкомпьютер выявил нового фаворита ЧМ-2026 по итогам 2-го тура

Статистический портал Opta обновил прогноз на победителя чемпионата мира-2026 после завершения второго тура группового этапа. Главным претендентом на завоевание титула теперь считается сборная Аргентины, передают Vesti.kz.

Аргентина вышла на первое место

После первого тура главным фаворитом турнира суперкомпьютер называл сборную Франции, тогда как действующие чемпионы мира занимали лишь третью позицию в рейтинге претендентов на титул.

Однако успешное выступление "альбисилесте" изменило расклад сил. Теперь вероятность победы аргентинцев на турнире оценивается в 15,46 процента, что является лучшим показателем среди всех участников мундиаля.

Франция опустилась на второе место, хотя отставание от лидера минимальное — вероятность триумфа команды Дидье Дешама составляет 15,06 процента. Замыкает тройку главных фаворитов сборная Испании с показателем 12,48 процента.

Португалия улучшила свои позиции

Одним из главных победителей второго тура стала сборная Португалии. После уверенной победы над Узбекистаном со счетом 5:0 команда Криштиану Роналду значительно укрепила свои позиции в обновленном прогнозе.

Если после стартового тура вероятность чемпионства португальцев оценивалась в 5,94 процента, то теперь этот показатель вырос до 6,71 процента. Благодаря этому Португалия поднялась в число пяти главных претендентов на титул, уступая только Аргентине, Франции, Испании и Англии.

Первые неудачники турнира уже определились

По итогам второго тура стали известны и первые сборные, которые досрочно лишились шансов на выход в плей-офф. Чемпионат мира уже покинули команды Гаити, Турции, Туниса, Иордании и Панамы.

В то же время несколько сборных сохраняют лишь теоретические шансы на продолжение борьбы. По расчетам суперкомпьютера, вероятность выхода в плей-офф у Ирака составляет всего 3,42 процента, а у сборной Узбекистана — 7,36 процента.

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Для сохранения надежд обеим командам необходимо побеждать в заключительном туре группового этапа, причем желательно делать это с максимально крупной разницей мячей, чтобы улучшить свои позиции в борьбе за места среди лучших команд, занявших третьи строчки.

Решающие матчи уже близко

Третий тур группового этапа стартует уже в ночь с 24 на 25 июня и продлится до утра 28 июня. Именно по его итогам окончательно определятся все участники плей-офф.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. В стадию плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также восемь лучших сборных среди обладателей третьих позиций.

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