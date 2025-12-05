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ЧМ-2026
Сегодня 20:05
 

Суперкомпьютер выявил нового фаворита ЧМ-2026 по итогам 2-го тура

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Суперкомпьютер выявил нового фаворита ЧМ-2026 по итогам 2-го тура ©Depositphotos/FreerLaw

Статистический портал Opta обновил прогноз на победителя чемпионата мира-2026 после завершения второго тура группового этапа. Главным претендентом на завоевание титула теперь считается сборная Аргентины, передают Vesti.kz.

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Статистический портал Opta обновил прогноз на победителя чемпионата мира-2026 после завершения второго тура группового этапа. Главным претендентом на завоевание титула теперь считается сборная Аргентины, передают Vesti.kz.

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Аргентина вышла на первое место

После первого тура главным фаворитом турнира суперкомпьютер называл сборную Франции, тогда как действующие чемпионы мира занимали лишь третью позицию в рейтинге претендентов на титул.

Однако успешное выступление "альбисилесте" изменило расклад сил. Теперь вероятность победы аргентинцев на турнире оценивается в 15,46 процента, что является лучшим показателем среди всех участников мундиаля.

Франция опустилась на второе место, хотя отставание от лидера минимальное — вероятность триумфа команды Дидье Дешама составляет 15,06 процента. Замыкает тройку главных фаворитов сборная Испании с показателем 12,48 процента.

Португалия улучшила свои позиции

Одним из главных победителей второго тура стала сборная Португалии. После уверенной победы над Узбекистаном со счетом 5:0 команда Криштиану Роналду значительно укрепила свои позиции в обновленном прогнозе.

Если после стартового тура вероятность чемпионства португальцев оценивалась в 5,94 процента, то теперь этот показатель вырос до 6,71 процента. Благодаря этому Португалия поднялась в число пяти главных претендентов на титул, уступая только Аргентине, Франции, Испании и Англии.

Первые неудачники турнира уже определились

По итогам второго тура стали известны и первые сборные, которые досрочно лишились шансов на выход в плей-офф. Чемпионат мира уже покинули команды Гаити, Турции, Туниса, Иордании и Панамы.

В то же время несколько сборных сохраняют лишь теоретические шансы на продолжение борьбы. По расчетам суперкомпьютера, вероятность выхода в плей-офф у Ирака составляет всего 3,42 процента, а у сборной Узбекистана — 7,36 процента.

Суперкомпьютер оценил шансы Узбекистана на выход в плей-офф ЧМ-2026

Для сохранения надежд обеим командам необходимо побеждать в заключительном туре группового этапа, причем желательно делать это с максимально крупной разницей мячей, чтобы улучшить свои позиции в борьбе за места среди лучших команд, занявших третьи строчки.

Решающие матчи уже близко

Третий тур группового этапа стартует уже в ночь с 24 на 25 июня и продлится до утра 28 июня. Именно по его итогам окончательно определятся все участники плей-офф.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. В стадию плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также восемь лучших сборных среди обладателей третьих позиций.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 04:00   •   не начат
Япония
Япония
- : -
Швеция
Швеция
Кто победит в основное время?
Япония
Ничья
Швеция
Проголосовало 20 человек

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