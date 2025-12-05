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ЧМ-2026
Сегодня 10:31
 

Сборной Ирана дали несколько часов, чтобы покинуть США после рекорда на ЧМ-2026

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Сборной Ирана дали несколько часов, чтобы покинуть США после рекорда на ЧМ-2026 Саман Годдос - нападающий сборной Ирана. ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои после матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Бельгии (0:0) рассказал о сложной ситуации, с которой столкнулась его команда после игры в США, передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои после матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Бельгии (0:0) рассказал о сложной ситуации, с которой столкнулась его команда после игры в США, передают Vesti.kz.

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Сборную Ирана призвали покинуть США после матча ЧМ-2026

По словам наставника, иранской делегации предоставили лишь несколько часов на то, чтобы покинуть Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) после завершения встречи.

"Мы должны улететь", — заявил Галенои на послематчевой пресс-конференции.

Ничья с Бельгией

Матч состоялся на стадионе "Соу-Фай" в Инглвуде и завершился без забитых мячей — 0:0.

При этом сборная Ирана была близка к тому, чтобы открыть счёт уже на 25-й минуте. Мехди Тареми отправил мяч в сетку ворот бельгийцев, однако после проверки был зафиксирован офсайд.

Видеообзор сенсационной ничьей, или как Бельгия потеряла очки в матче ЧМ с Ираном

Иран установил возрастной рекорд чемпионатов мира

Как сообщает Opta Sports, в матче против Бельгии сборная Ирана установила уникальное достижение со знаком истории.

Стартовый состав команды стал самым возрастным за всю историю чемпионатов мира. Средний возраст футболистов, вышедших с первых минут, составил 32 года и 181 день.

Примечательно, что в основе иранской сборной оказалось лишь три игрока моложе 30 лет, а самому молодому футболисту стартового состава исполнилось 27 лет.

Из Мексики в США и обратно

Заключительный матч группового этапа сборная Ирана проведёт 27 июня против Египта. Встреча состоится в Сиэтле (штат Вашингтон, США).

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня, а финал состоится 19 июля.

Напомним, что после первого матча против Новой Зеландии (2:2) подопечные Галенои также в срочном порядке покинули территорию США.

Базовый лагерь сборной Ирана во время турнира расположен на территории Мексики неподалёку от американской границы.

Сборная Ирана покинула США после первого матча ЧМ-2026

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Чемпионат мира 2026   •   Канада, Торонто   •   Групповой этап, мужчины
24 июня 04:00   •   не начат
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