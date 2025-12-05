Иран и Новая Зеландия сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы G прошла в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) и завершилась со счетом 2:2. Сборная Ирана сумела дважды отыграться.

В начале матча Новая Зеландия забила быстрый гол. На седьмой минуте Элайджа Джаст, получив передачу в штрафной, пробил точно под перекладину.

Иран сравнял еще до перерыва. На 32-й минуте Рамин Резаян переиграл вратаря ударом по центру и сделал 1:1.

На 54-й минуте Новая Зеландия снова вышла вперед, когда Джаст оформил дубль. Но преимущество продержалось недолго. Спустя десять минут Мохаммад Мохеби переправил мяч в верхний угол ворот и установил окончательный счет.

Таким образом, ни одна из команд группы G в первом туре не смогла набрать три очка. Ранее сборная Египта из-за автогола упустила сенсационную победу над Бельгией, сыграв 1:1.

Напомним, что в плей-офф от каждой группы выйдут команды, занявшие первые два места, а также восемь лучших среди тех, кто станет третьими.

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