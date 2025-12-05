Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в стартовом матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Матч прошел на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле (штат Вашингтон, США) и завершился со счетом 1:1.

Сборная Египта еще ни разу не выигрывала на чемпионатах мира и была близка к исторической победе.

На 19-й минуте звездный капитан команды Мохамед Салах отдал передачу на Имама Ашура и тот забил гол.

Драматический момент произошел на 66-й минуте матча, когда Мохамед Хани срезал мяч в свои ворота, сравняв таким образом счет.

В группе G, помимо Египта и Бельгии, также выступают Новая Зеландия и Иран, но они пока свой матч не сыграли.

Напомним, что в плей-офф по итогам группового этапа выйдут команды, занявшие в своих квартетах первые и вторые места, также восемь лучших сборных среди тех, кто станут третьими.

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