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ЧМ-2026
Вчера 02:00
 

Драма на ЧМ-2026: Салах помог Египту забить, но автогол сорвал сенсацию

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Драма на ЧМ-2026: Салах помог Египту забить, но автогол сорвал сенсацию Мохамед Салах. Фото: instagram.com/egyptnt©

Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в стартовом матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Матч прошел на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле (штат Вашингтон, США) и завершился со счетом 1:1. 

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Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в стартовом матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Матч прошел на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле (штат Вашингтон, США) и завершился со счетом 1:1. 

Сборная Египта еще ни разу не выигрывала на чемпионатах мира и была близка к исторической победе. 

На 19-й минуте звездный капитан команды Мохамед Салах отдал передачу на Имама Ашура и тот забил гол.

Драматический момент произошел на 66-й минуте матча, когда Мохамед Хани срезал мяч в свои ворота, сравняв таким образом счет.

В группе G, помимо Египта и Бельгии, также выступают Новая Зеландия и Иран, но они пока свой матч не сыграли.

Напомним, что в плей-офф по итогам группового этапа выйдут команды, занявшие в своих квартетах первые и вторые места, также восемь лучших сборных среди тех, кто станут третьими. 

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