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ЧМ-2026
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Бельгия вновь потеряла очки и поставила под угрозу выход в плей-офф ЧМ-2026

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Бельгия вновь потеряла очки и поставила под угрозу выход в плей-офф ЧМ-2026 Фото: IG/belgianreddevils©

Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы G прошла в Инглвуде (Калифорния, США) и завершилась со счетом 0:0.

На 25-й минуте мяч побывал в воротах, когда иранский нападающий Мехди Тареми после навеса штрафного забил в нижний угол. Но рефери обратился за помощью к VAR, а тот зафиксировал положение вне игры. При этом с 66-й минуте Бельгия играла вдесятером после удаления Натана Нгоя.


Сборная Бельгии, которая считалась фаворитом группы, потеряла очки во втором матче подряд. В стартовой игре она со счетом 1:1 разошлась с Египтом, который мог выиграть 1:0, но забил себе автогол. В заключительном туре бельгийцы сыграют с Новой Зеландией.

Напомним, что в плей-офф выйдут команды, занявшие по итогам трех туров первые-вторые места в группах. А также путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто станут третьими.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧМ-2026

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