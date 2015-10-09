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Испания
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Флик выбрал вингера ПСЖ на замену Рафинье

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Флик выбрал вингера ПСЖ на замену Рафинье Рафинья. ©Depositphotos/canno73

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик попросил спортивного директора Деку проработать трансфер вингера "Пари Сен-Жермен" Брэдли Барколя, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик попросил спортивного директора Деку проработать трансфер вингера "Пари Сен-Жермен" Брэдли Барколя, передают Vesti.kz.

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По информации El Nacional, француз рассматривается как приоритетная замена Рафинье, к которому проявляют интерес топ-клубы.

Флик категорически против выкупа Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед", который выступал за "сине-гранатовых" на правах аренды, так как британец не впечатлил тренера стабильностью. По мнению немца, именно 23-летний Барколя идеально впишется в его модель игры благодаря скорости, дриблингу и качественному прессингу. Переговоры с ПСЖ будут сложными из-за высокой цены на игрока, поэтому сделка станет возможной только после продажи Рафиньи.


Барколя в минувшем сезоне провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. 

Что касается Рафиньи, то ранее сообщалось, что бразилец рассматривает возможность перехода в саудовский "Аль-Хиляль".

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